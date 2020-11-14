رئيس الهيئة الوطنية يعلن نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب غدا

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا في الساعة الرابعة عصر غدٍ، الأحد، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة أجريت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عددا من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها.





وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتمت إضافة أصوات المصريين بالخارج.

وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.



