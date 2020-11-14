بدء فعاليات اليوم الأول لمبادرة (سكرك موترك) بمستشفى الزهور ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء فعاليات اليوم الأول لمبادرة (سكرك موترك؟ في إيدك تسيطر) لجميع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد داخل مستشفى الزهور التابعة للهيئة ببورسعيد بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري والذي تحييه منظمة الصحة العالمية يوم 14 نوفمبر من كل عام، وذلك بحضور اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عادل تعيلب مدير فرع الهيئة ببورسعيد، ولفيف من الأطباء العاملين بمستشفيات الهيئة ببورسعيد.





وأشارت د. روفانا علي، المشرف العام على تسويق الخدمات والسياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية،إلى أن فعاليات مبادرة (سكرك موترك؟ في إيدك تسيطر) بدأت اليوم بالأماكن المخصصة للمبادرة داخل مستشفى الزهور ببورسعيد، وتستمر فعاليات المبادرة غدًا ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بالأماكن المخصصة لها داخل مستشفى السلام التابعة للهيئة أيضًا ببورسعيد.









وأوضحت د. روفانا علي، أن فعاليات المبادرة بمستشفى الزهور بورسعيد اليوم تشمل تقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية لجميع الحاضرين في فعاليات المبادرة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد عن مرض السكري وكيفية تجنب مضاعفاته والطرق الأنسب لعلاجه حسب أحدث التوصيات العالمية، وذلك من خلال فريق الصيدلة الإكلينيكية العاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.





وتابعت أن فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد يقوم بالتوعية بكيفية تعامل مريض القلب مع مرض السكري، فيما يختص فريق مستشفى الرمد التخصصي بالتوعية بكيفية تجنب مضاعفات مرض السكري على شبكية العين، ويختص فريق مستشفى النساء والولادة التخصصي بالتوعية بكيفية التعامل مع سكري الحمل، وكذلك يختص فريق مستشفى المبرة بتوعية مرضى السكري بكيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما يختص فريق مستشفى التضامن بالتوعية بكيفية تجنب مضاعفات مرض السكري على الكُلى.





وأضافت د. روفانا علي، أن فعاليات مبادرة (سكرك موترك؟ في إيدك تسيطر)، تشمل اليوم أيضًا تقديم بعض خدمات المتابعة الطبية لمنتفعي المنظومة الجديدة وذلك بإجراء تحليل سكر عشوائي لجميع حاضري الفعالية من المنتفعين، بالإضافة إلى قياس مستوى الضغط والكشف مع طبيب غدد صماء، وكذلك إجراء فحص قاع العين في حالة نتائج تحاليل السكري ذات الخطورة العالية بواسطة جهاز الأشعة المقطعية على العين OCT، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة في الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية.



