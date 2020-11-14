Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسالة من السيسى لـ الأمير.. وزير خارجية الكويت يستقبل سامح شكري

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:26 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
محمود نوفل
استقبل وزير الخارجية الكويتي ، وزير الإعلام بالوكالة،  الدكتور أحمد الناصر، وزير خارجية المصري  سامح شكري، في مطار الكويت الدولي اليوم السبت بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

وكان في استقباله سامح شكرى السفير ضاري عجران العجران، مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، والسفير فهد أحمد العوضي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي، والسفير صالح سالم اللوغاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية.

 كان في الإستقبال السفير طارق القوني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، وأركان السفارة.


وكان السفير المصري لدى الكويت ، طارق القوني، قد اكد بأن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري، إلى الكويت تحظى باهتمام كبير من الجانبين، حيث تأتي تأكيدا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين والروابط المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وما تستندان إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك .

وافاد  السفير القونى في تصريحات صحفية ان الزيارة والرسالة التي يحملها الوزير سامح شكرى من الرئيس عبد الفتاح السيسى الى اخيه الامير نواف الاحمد، ستمثل فرصة طيبة لتبادل اوجه النظر مع القيادة الجديدة في الكويت استمرارا للتشاور القائم بين قيادات ومسؤولي البلدين. 

وتحدث القوني عن الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي للكويت في سبتمبر ٢٠١٩ وزيارة وزير الخارجية في مارس ٢٠٢٠ .

و اشار القوني الى ان زيارة الوزير التي تتضمن لقاءات مع  ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، و الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء والشيخ الدكتور احمد الناصر وزير الخارجية، ستبحث سبل توطيد التعاون الثنائى فى مختلف المجالات ودفعه إلى آفاق أرحب. 

وسيناقش شكري القضايا ذات الإهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية و الدولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. السيسى ورئيس البرلمان ووزير الخارجية يقدمون واجب العزاء فى أمير الكويت

بساطة وتواضع.. شاهد الصور الأولى لقبر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير الخارجية الجديدة

حاملًا رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت

سامح شكري يغادر القاهرة متوجها إلى الكويت في زيارة رسمية

سفير مصر بالكويت: زيارة وزير الخارجية تمثل فرصة لتبادل أوجه النظر مع القيادة الجديدة

Advertisements

ترشيحاتنا

وزير الداخلية اللبناني يثير غضب سيدات بيروت لهذا السبب

أخبار الفن.. عدسة صدى البلد ترصد أول ظهور لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. كيف وصف تامر حسني شعوره بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

النمسا تصادر 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان تستغل في تمويل الإرهاب

بعد تعرض إبراهيم فايق لـ جلطة رئوية.. 9 أعراض مبدئية للإصابة بها

صحفي إنجليزي يكشف سبب تجاهل ليفربول لـ محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

البعض يترك إذاعة القرآن تعمل ولا ينصت إليها.. هل يجوز هذا؟

Advertisements

طائرة مسيرة مفخخة..التلفزيون السعودي يعلن شن هجوم على المملكة

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا

بعد تعرض إبراهيم فايق لـ جلطة رئوية.. 9 أعراض مبدئية للإصابة بها

صحفي إنجليزي يكشف سبب تجاهل ليفربول لـ محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

بمشاركة الصاعقة.. القوات المسلحة المصرية والسودانية تنفذان التدريب الجوى «نسور النيل 1»

غارة جوية تضر بسد في إثيوبيا .. أنباء عن جثث ملقاة في شوارع ولاية تيجراي

هزة أرضية شرق القاهرة بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر

أخبار الرياضة.. ليفربول يرفض مساندة محمد صلاح.. فرج عامر يثير الجدل بسبب راتب بادجي.. وقناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وتوجو

افتتاح تابوت مومياء لأول مرة على الهواء مباشرة.. شاهد

قبل مواجهة مصر.. توجو يعلن إصابة لاعب خط الوسط بفيروس كورونا

رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء في وفاة نظيره البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان

فرج عامر: راتب بادجي يساوي ميزانية نادي سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاء خفيف.. طريقة عمل سلطة باذنجان باللبنة والمشروم

كيف تتعامل مع أمراض الشتاء عند الأطفال

بـ الكاجوال.. ليلى علوي بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد