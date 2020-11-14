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محافظات

موجة ثلوج وبرق ورعد تضرب الدقهلية ..شاهد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:34 م
تساقط الثلوج
تساقط الثلوج
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همت الحسينى
فاجأت الأمطار قرى ومدن محافظة الدقهلية صاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة ورياح شديده وبرق ورعد وثلج.

وقام اصحاب المحلات بإغلاق الابواب وخلت الاسواق التجارية من المواطنين الذين حرصوا على التوجه لمنازلهم فور هطول الامطار الغزيرة .

و أعلنت المحافظة حالة الطوارئ بين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار، حيث انتشرت سيارات شفط المياه في الأماكن التى تشهد تجمعات مياه الأمطار لسحبها أولا بأول حتى لا تتسبب في أى خطورة على المباني.


وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والمراكز والأحياء، فى تطهير بالوعات الأمطار لتصريف المياه اولا بأول.
موجة ثلوج وبرق ورعد تضرب الدقهلية ..شاهد
موجة ثلوج وبرق ورعد تضرب الدقهلية ..شاهد
موجة ثلوج وبرق ورعد تضرب الدقهلية ..شاهد
موجة ثلوج وبرق ورعد تضرب الدقهلية ..شاهد
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