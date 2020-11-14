التضامن: المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.. وتستهدف العمل في أفقر 1000 قرية.. وتتيح فرص عمل للشباب

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى في بداية عام 2019، مبادرة حياة كريمة كتكليف لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم توسيع الوزارات الشريكة لتشمل وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بشكل أساسي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية منا جانب، ومنظمات المجتمع المدني (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) من جانب آخر.

وتعمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية بتنسيق من وزارة التنمية المحلية على مشروعات البنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل القرى المستهدفة، بينما تتولى وزارة التضامن استهداف الأسر والفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى.





الهدف





وأكد تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى المبادرة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى النائية والفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة فى مد وصلات مياه ووصلات صرف للأسر التى تفتقد الخدمات الأساسية،وتحسين البنية التحتية لأماكن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية،وتنفيذ قوافل وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وتحسين المؤشرات البيئية وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية،وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.





أهداف أساسية





1. الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

2. تعظيم التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسن مؤشرات التنمية المستدامة في القرى المصرية.

3. إتاحة فرص عمل للشباب في القرى في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر.

4. التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.





أنواع التدخلات





تشمل الأنشطة والخدمات التي يتم تقديمها من خلال مبادرة حياة كريمة.. التدخلات التالية:

1. سكن كريـــم: بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه منزلية ووصلات صرف صحي.

2. تدخلات صحيـة: قوافل طبية وعمليات جراحية وعيون وتوفير علاج ونظارات طبية. بالإضافة إلى قوافل بيطرية.

3. أجهزة تعويضية: سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات ... إلخ.

4. تنميـة طفولـة مبكرة: رفع كفاءة حضانات (خاصة المرخصة من وزارة التضامن).

5. رفع كفاءة الوحدات الاجتماعية بالقرى

القرى المستهدفة

1. تستهدف المبادرة العمل في أفقر 1000 قرية (تجمع ريفي)، على مستوى الجمهورية.

2. تم الاستعانة بقاعدة بيانات خريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017-2018، لتحديد القرى المستهدفة.

3. تم إعداد قائمة بأفقر 1000 قرية، مرتبة تنازليا حسب نسبة الفقر، وهي القرى التي تزيد فيها نسبة الفقر عن 55%.

4. تم استهداف عدد 143 قرية في المرحلة الأولي (العام المالي 2019/ 2020)، وارتفع عدد القرى المستهدفة في المرحلة الثانية إلى 232 قرية، ومن المتوقع انتهاء استهداف 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023/ 2024.

النطاق الجغرافى للمبادرة

تتوزع القرى المستهدفة على عدد 16 محافظة وتقع أغلب القرى في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية وهي محافظات (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح). وبعض القرى في محافظات الجيزة البحيرة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحر الأحمر.

معايير اختيار الأسر المستهدفة

يتم اختيار الأسر المستهدفة عبر عدد من معايير الاستهداف على النحو التالي:

1-إعطاء الأولوية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مع الاسترشاد بقاعدة بيانات تكافل وكرامة.

2- الأسر الفقيرة التي تعولها امرأة، حتى وإن كانت الأسرة غير مستفيدة من تكافل وكرامة.

​​3- الأسر الفقيرة التي بها أشخاص ذوي إعاقة، حتى وإن كانت غير مستفيدة من تكافل وكرامة.

4- الأسر الفقيرة التي يعولها مسن، حتى وإن كانت غير مستفيدة من تكافل وكرامة.

الميزانية

تم تقدير ميزانية المرحلة الأولى والتي شملت العمل في عدد 143 قرية بحوالي 675 مليون جنيه، تساهم فيها الجمعيات والمؤسسات الشريكة بنسبة تتراوح بين 17% و20%، بإجمالي 100 مليون جنيه تقريبا، وتبلغ الميزانية التقديرية لأعمال المرحلة الثانية المقدر العمل في عدد 287 قرية بحوالي 1.5 مليار جنيه، تساهم فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما قيمته 150 مليون جنيه.



