عمرو الجنايني: تنسيق مع الفريق الطبي بـ ليفربول بشأن حالة محمد صلاح.. فيديو

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، إن اللاعب محمد صلاح روحه المعنوية عالية جدا مؤكدا أن حالته جيدة وليس لديه أعراض قوية وأمس قام بعمل مسحتين وعمل أشعة على الصدر وهناك متابعة من قبل وزارة الصحة.





وأضاف عمرو الجنايني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى ، ان هناك تنسيقا مع الفريق الطبي الخاص بفريق ليفربول يتابع حالة محمد صلاح مع الفريق الطبي الخاص بالمنتخب المصري وقمت بالاتصال عليه عدة مرات وحالة المعنوية جيدة جدا ولم يطلب السفر الى ليفربول .





وأوضح عمرو الجنايني ، أن الدكتور حسام حسني هو من يقوم بمتابعة حالة اللاعب محمد صلاح ولا نعلم من اين تمت اصابة اللاعب محمد صلاح بفيروس كورونا . اللاعباللاعب



