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محافظ الغربية : حصرنا جميع المخالطين للاعب محمد صلاح.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أنه عند علمنا بإصابة اللاعب محمد صلاح بفيروس كورونا قمت بتكليف رئيس مديرية الصحة وقمنا بعمل حصر لجميع المخالطين للاعب محمد صلاح .

وأضاف رحمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن المخالطين للاعب محمد صلاح من أهالي القرية واكد ان القرية كان بها 58 فرد حاضرين الفرح وقمنا بفحصهم فحص خارجي وتبين ظهور أعراض على 6 أفراد فقط .

وأوضح رحمي ، ان الـ6 افراد تحت الملاحظة واذا ظهر عليهم اى مضاعفات سنقوم بعمل مسحة لهم وهناك فرد واحد منهم هو من يعاني بأرتفاع في درجات الحرارة .

وتابع :  قمنا بتعقيم القرية ونستمر في النصح والإرشاد للمواطنين وليس هناك انتشار لفيروس كورونا في المحافظة .


ومن جانبه أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة  اتحاد كرة القدم المصري، إن  حالة محمد صلاح مستقرة ولم تظهر عليه أعراض.
 
وأضاف  عمرو الجنايني  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  كنت على تواصل مع صلاح  اليوم وهو متواجد في غرفته وتمنى الفوز للمنتخب في مباراة اليوم".

 وتابع عمرو الجنايني :" هناك اهتمام من  وزارة الصحة، ومحمد صلاح يأخذ بروتوكول الصحة وهناك تنسيق كامل مع المنتخب والفريق الطبي في نادي ليفربول".

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