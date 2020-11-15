محافظ الغربية : حصرنا جميع المخالطين للاعب محمد صلاح.. فيديو

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أنه عند علمنا بإصابة اللاعب محمد صلاح بفيروس كورونا قمت بتكليف رئيس مديرية الصحة وقمنا بعمل حصر لجميع المخالطين للاعب محمد صلاح .
وأضاف رحمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن المخالطين للاعب محمد صلاح من أهالي القرية واكد ان القرية كان بها 58 فرد حاضرين الفرح وقمنا بفحصهم فحص خارجي وتبين ظهور أعراض على 6 أفراد فقط .
وأوضح رحمي ، ان الـ6 افراد تحت الملاحظة واذا ظهر عليهم اى مضاعفات سنقوم بعمل مسحة لهم وهناك فرد واحد منهم هو من يعاني بأرتفاع في درجات الحرارة .
وتابع : قمنا بتعقيم القرية ونستمر في النصح والإرشاد للمواطنين وليس هناك انتشار لفيروس كورونا في المحافظة .