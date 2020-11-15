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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق التهم عقار باب الشعرية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
حريق
حريق
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اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق، بانتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزراة الداخلية، لمعاينة موقع حريق اندلع فى عقار من 3 طوابق به ورش لصناعة الاحذية واخذ عينات لبيان أسباب اندلاع الحريق وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها واعداد تقرير مفصل عنها.

واندلع حريق هائل فى عقار مكون من 3 أدوار بمنطقة باب الشعرية دون وقوع إصابات.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية وسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى العقارات المجاورة ولكنه اتهم العقار بالكامل .

وتبين أن العقار مكون من ورش لصناعة الأحذية مما ساعدت المواد الكيماوية المتواجدة فى داخله إلى انتشار النيران سريعًا والتهام العقار بالكامل.

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