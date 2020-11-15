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حوادث

بسبب الأمطار.. مصرع خفير نظامي وإصابة زوجته في حادث تصادم الدقهلية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:35 ص
مصرع خفير نظامى
مصرع خفير نظامى
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همت الحسينى
لقى خفير نظامي مصرعه فيما أصيبت زوجته مساء أمس السبت بقرية ميت جراح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية إثر تصادم دراجة بخارية كانوا يستقلونها وسيارة نتيجة الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير امن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادى مأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على الطريق الزراعي أمام قرية ميت جراح، التابعة للمركز ووجود متوفى ومصابة.

وبانتقال ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد توفيق رئيس المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة أحمد . ع 58 عاما خفير نظامي وإصابة زوجته ذكية م 50 عاما وذلك أثناء استقلالهما دراجة نارية واصطدامهما بسيارة نتيجة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة .

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، والزوجة لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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