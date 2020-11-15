الأصغر حجما.. 3 ميزات بـ iPhone 12 mini تجعله الهاتف المثالى

iPhone SE وiPhone 12 mini، لتضيف خيار جديد للمستخدمين الذي يفضلون اقتناء أطلقت شركة أبل اثنين من هواتفها صغيرة الحجم خلال العام الجاري 2020، هماوiPhone 12 mini، لتضيف خيار جديد للمستخدمين الذي يفضلون اقتناء هاتف ذكي صغير الحجم لسهولة استخدمه وحمله في راحة اليد.









وبحسب ما ذكره موقع "indianexpress"، لاقى هاتف iPhone 12 mini إقبالا كبيرا من المستخدمين بعد طرحه للبيع بشكل رسمى خلال الأيام الماضية، مما جعله يحتل قائمة أفضل الهواتف الصغيرة، بفضل العديد من الميزات التي تجعله يتفوق على جميع الهواتف المنافسة، وفيما يلي نستعرض أبرزها.

















1. يمتاز هاتف iPhone 12 mini، بمعالج قوى مثل الثلاثة الإصدارات الأخرى من أبل، حيث يقدم المعالج أداءً عاليا مقارنة بالطرازات الثلاثة الأكبر حجما والأغلى سعرا، والذي يعد أسرع بنسبة 50% من المعالج السابق، بالإضافة لأداء جبار فى الألعاب عالية المتطلبات.









2. على الرغم من أنه مصنف على أنه أصغر إصدارات آيفون 12 حجما، إلا أنه يأتي بشاشة بقياس 5.4 بوصة، مما يجعله أكبر من هاتفiPhone SE، الذي يأتي بقياس 4.7 بوصة، ولكن يأتي جهاز آيفون ميني بوز أخف بفضل الإطار النحيف لسلسلة آيفون الجديدة.









3. إلى جانب الميزات الأخرى التي يتمتع بها هاتف iPhone 12 mini، مثل ميزة الذكاء الاصطناعى، وميزة ثنائى الشريحة، وميزة مقاومة الماء، يمتاز الهاتف بسعر أرخص من إصدارات نفس السلسة حيث يتوفر بسعر يبدأ من 699 دولار أي ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى نسخة 64 جيجابايت.









يذكر أن هاتف iPhone 12 mini، يتوفر فى 5 ألوان هى الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل ios 14 الجديد، كما يدعم خاصية الشحن اللاسلكى العكسى وبلوتوث 5.0، وخاصية التعرف على الوجه مطورة.