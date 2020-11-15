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تبسمك في وجه أخيك صدقة.. دراسة تكشف فوائد الابتسام للآخرين

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:01 م
فوائد الابتسامة
فوائد الابتسامة
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حياة عبد العزيز
أظهر بحث جديد أن المشي أمام شخص غريب يبتسم يجعلك أكثر ثقة، وأفاد أكثر من ثلثي البريطانيين عن زيادة في احترامهم لذاتهم بعد الاتصال بغريب مبتسم، وذلك وفقًا لاستطلاع يوجوف.

وأظهرت الأبحاث الأمريكية السابقة أنه حتى فرض الابتسامة يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سلسلة من المواد الكيميائية التي يتم إطلاقها عندما نكون سعداء مثل الدوبامين والسيروتونين.

وقال عالم النفس الدكتور كارلوس كريفيللي الذي شارك في الاستطلاع الذي أجرته شركة Specsavers ، إن قيود فيروس كورونا Covid - مثل عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي - تحد من هذه الأداة المهمة لتحسين الحالة المزاجية.

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فوائد الابتسامة :
ضبط ضغط الدم
زيادة القدرة على التحمل
انخفاض الألم
تقليل التوتر
تقوية جهاز المناعة
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