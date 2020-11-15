مبان جديدة بجامعة طنطا تستوعب 2000 طالب

قام الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم، بجولة تفقدية تابع خلالها الأعمال الإنشائية بالمباني الجديدة (ا - ب - ج) للمدن الجامعية بمجمع الكليات بسبرباى.





واشاد رئيس الجامعة خلال جولته بمعدل الإنجاز وحسن سير العمل بالمواقع الإنشائية بالجامعة والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية لضمان تقديم خدمة متميزة للطلاب، موضحًا أن المباني الثلاثة الجديدة تقع على مساحة 3 آلاف متر بطاقة استيعابية 2000 طالب.





كما تفقد الدكتور عماد عتمان الأعمال الإنشائية بالمبنى التعليمى للأنشطة الطلابية الجديد بكلية الآداب، حيث كان في استقباله الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، مشيرًا إلى أن المنشآت الجديدة تأتي في إطار الخطة التي تتبناها جامعة طنطا في سبيل الارتقاء بالبنية التحتية وتطوير منشآتها لتقديم أفضل خدمة تعليمية وبحثية ومجتمعية





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