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رياضة

أحمد حسن يستعرض لياقته البدنية في الجيم .. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:34 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر احمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، فيديو له من داخل الجيم وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

عاش - الصقر - القدوة - مشاء الله - ربنا يحفظك


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و علق أحمد حسن، على إصابة محمد صلاح، نجم منتخب مصر الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا.


وأكد أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد صلاح مثله مثل أي لاعب في المنتخب وإصابته بفيروس كورونا أمر طبيعي للغاية وزميله ساديو ماني تعرض للإصابة ورونالدو تعرض للإصابة أيضًا".


وتابع: "لا يوجد أي مشكلة في إصابة محمد صلاح والموضوع كان لا يحتاج كل هذه الأزمات التي حدثت مثل نشر بيان ثم مسحه".


وأتم: "محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين داخل صفوف منتخب مصر ونتمنى له الشفاء العاجل ولكن يجب عدم تسليط الضوء على هذه الأزمات لعدم فقدان التركيز".

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