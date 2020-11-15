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تعليم

الغربية تحصد المراكز الخمسة الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة أفضل عشر مدارس بالتعليم الفني

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:05 م
التعليم الفنى
التعليم الفنى
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احمد على
كرمت وزارة التربية والتعليم، مديرية تعليم الغربية بقيادة ناصر حسن وكيل الوزارة، والوفد المرافق له، بعد أن حصدت الغربية المراكز الخمسة الاولي علي مستوي الجمهورية في مسابقة افضل مدرسة فنية علي مستوي الجمهورية، تحت اشراف فتحي ابو هندي مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وذلك في الحفل الذي أقامته الوزارة بالمدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر.

وقدمت الوزارة شهادات التقدير والدروع لجميع مديري المدارس الفنية الخمس الفائزة، حيث فازت مدرسة ناصر الزراعية بالمركز الاول كأفضل مدرسة زراعية علي مستوي الجمهورية، ومدرسة السنطة الفندقية بالمركز الأول كأفضل مدرسة فندقية على مستوى الجمهورية، ومدرسة طنبارة الصناعية بالمركز اول كأفضل مدرسة صناعية علي مستوي الجمهورية، ومدرسة طنطا التجارية المتقدمة بالمركز الأول كأفضل مدرسة تجارية متقدمة على مستوى الجمهورية، في حين فازت مدرسة السنطة الصناعية بالمركز الثالث جمهوري.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع المدارس الفائزة وفريق العمل القائم على  المسابقة ، وهم: مدير التعليم الصناعى، مدير التعليم الزراعى، مدير التعليم التجارى والفندقى، مع شكر خاص لمنسقى المسابقة ومشرفيها من المديرية.

أقيم التكريم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عماره، وكيل اول الوزارة ورئيس قطاع التجهيزات، وهاشم جامع وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية  بالوزارة.

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الغربية تحصد المراكز الخمسة الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة أفضل عشر مدارس بالتعليم الفني
الغربية تحصد المراكز الخمسة الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة أفضل عشر مدارس بالتعليم الفني
الغربية تحصد المراكز الخمسة الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة أفضل عشر مدارس بالتعليم الفني
الغربية تحصد المراكز الخمسة الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة أفضل عشر مدارس بالتعليم الفني
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