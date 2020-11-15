وكيل جيتور يعلن توافر تجارب أداء الوحش الصيني jetour x70 2021 في مصر.. صور

لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، وهي صينية المنشأ .











السيارة جيتور jetour x70 2021 متاحة بصف ثالت للكراسي، مما يعني أنها بسبعة مقاعد وتأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو 147 حصانا متصل بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات.





جيتور jetour x70 2021







تأتي السيارة جيتور jetour x70 2021 بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن، أهمها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وايرباج ونظام مراقبة الإطارات.









وتأتي السيارة جيتور jetour x70 2021 بنظام المساعدة عند المنحدرات، وبها كاميرا خلفية ونظام تحزير عن مغادرة الحارة المرورية لتنبيه السائق والوصول لأعلى معدلات الأمان.









السيارة جيتور jetour x70 2021 متاحة بنظام البصمة ونظام الكشف عن النقطة العمياء ونظام الدخول الذكي، ونظام مانع إدارة المحرك، ومثبت سرعة والعديد من وسائل الترفيه الأخرى وتارة مالتي متعددة الوظائف.









تبدأ أسعار السيارة جيتور jetour x70 2021 في مصر من 298.800 جنيه حتى 328.800 لأعلى فئة.

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