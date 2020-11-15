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رياضة

أحمد بلال: تخلف طارق مصطفى عن السفر مع المنتخب إلى توجو «تهريج»

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:42 م
طارق مصطفى، المدرب
طارق مصطفى، المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر
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عمرو ابوبكر
علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على أزمة عدم سفر طارق مصطفى، المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر، مع بعثة الفراعنة إلى توجو بسبب عدم انتهاء إجراءات جواز سفره.

وأكد أحمد بلال، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "الأمور الإدارية التى تدور في منتخب مصر الأول كوميدية وتدعو للسخرية".

وأوضح "يجب على الجهاز الإداري أن يكون قد استلم جوازات السفر، واطلع عليها من أجل تجهيز كافة الأوراق، ولكن هذا الأمر ساخر للغاية، وأتعجب من تلك الأزمة".

وتابع "عدم سفر مدرب عام منتخب مصر لتوجو بسبب جواز السفر تهريج".

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