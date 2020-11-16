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أخبار العالم

مبعوثة الأمم المتحدة تكشف تفاصيل الملتقى السياسي الليبي في تونس

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:50 ص
مبعوثة الأمم المتحدة
مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا
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قسم الخارجي
أكدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، على ـن الملتقى السياسي الليبي في تونس تم في أجواء إيجابية للغاية. 

وقالت في مؤتمر صحفي في ختام الملتقى، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات. 

وأضافت أن جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس متفقين على ضرورة عمل تغيير في ليبيا. 

وتابعت أن جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس أكدوا على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي، وكذلك على ضرورة إحداث تغيير في ليبيا. 

واختتم أعمال الملتقى السياسي الليبي في تونس، بحضور ممثلين عن القوى السياسية في البلاد، في محاولة لإيجاد خريطة سياسية للأوضاع في البلاد. 
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