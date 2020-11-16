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مرأة

بمكون واحد من منزلك تخلصى من كافة مشاكل البشرة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

إحمرار الجلد إذا كان لديك بشرة حساسة ، فإن الشتاء يجلب لك احمرار الجلد.يصبح الطقس الشتوي القاسي أكثر من اللازم على بشرتك.إليك قناع سحرى يساعد على التخلص من كافة مشاكل البشرة فى الشتاء.

وفقا لموقع برايت سايد يساعد الخيار بخصائصه المهدئة على تهدئة بشرتك وتوفير الراحة الفورية. إلى جانب ذلك ، فإن الخيار غني بفيتامين C ، ويحتوي على نسبة عالية من الماء وخصائص مضاد للالتهابات ، وكلها رائعة لشفاء الجلد وتجعلك بشرة صحية ومتوهجة والتخلص من مشاكل البشرة

 ماذا تحتاجين

  1 ثمرة خيار

طريقة الاستعمال:

ضعى الخيار في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا.

أخرجي الخيار المبرد وقطعيه إلى شرائح رفيعة.

ضعي شرائح الخيار الباردة على المناطق المصابة. اتركه لمدة 10-15 دقيقة.

 اخلعي ​​الشرائح واغسلي وجهك.
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