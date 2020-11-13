فوائد وضع الزيت المرطب قبل المكياج.. يعالج التهابات البشرة

والعناية بها جيدا، وذلك لتجنب حدوث مشاكل البشرة المختلفة، كـ ظهور حب الشباب، المسام الواسعة، والرؤوس السوداء، لذا يجب تحضير البشرة عبر

ويعمل الزيت المرطب قبل المكياج كحاجز وقائي؛ حيث يمنع توازن زيت البشرة من الاختلاط مع مكياجك، ويتم وضع الزيت المرطب قبل

لكي لا يشوبه شائبة، ويعمل اليت المرطب أيضًا كحاجز لملء أي خطوط في بشرتك حتى لا يتجعد المكياج فيها.