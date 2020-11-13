فوائد وضع الزيت المرطب قبل المكياج.. يعالج التهابات البشرة

يمكن تحضير البشرة ووضع الزيت المرطب قبل المكياج والعناية بها جيدا، وذلك لتجنب حدوث مشاكل البشرة المختلفة، كـ ظهور حب الشباب، المسام الواسعة، والرؤوس السوداء، لذا يجب تحضير البشرة عبر وضع الزيت المرطب قبل المكياج لكي تظهري بشكل مثالي بعد وضع المكياج.
بغض النظر عن اهتمامات بشرتك الأساسية، فإن وضع الزيت المرطب قبل المكياج، والذي يمكن ان يعطي لبشرتك ترطيب ونعومة عند وضع المكياج، وذلك لأن وضع الزيوت أو ما يعرف بالسيرم قبل المكياج يساهم في تنعيم البشرة لما يحتويه من عناصر مرطبة للبشرة .
ويعمل الزيت المرطب قبل المكياج كحاجز وقائي؛ حيث يمنع توازن زيت البشرة من الاختلاط مع مكياجك، ويتم وضع الزيت المرطب قبل المكياج لكي لا يشوبه شائبة، ويعمل اليت المرطب أيضًا كحاجز لملء أي خطوط في بشرتك حتى لا يتجعد المكياج فيها.
من أجل التحضير النهائي لما قبل المكياج ، ابحثي عن الزيت المرطب قبل المكياج، والذي يحتوي على السيليكون كمكون رئيسي، وذلك حتى يملأ أي تشققات غير مرغوب فيها على البشرة، ويترك بشرتك ناعمة تمامًا وجاهزة للماكياج.
وإذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب ، سيعمل الزيت المرطب قبل المكياج على محاربة الإحمرار والتهابات البشرة، والتي قد يتسبب بها كريم الأساس والمنتجات الأخرى، وأيضا وضع الزيت المرطب قبل وضع المكياج قد يجعلك مكياجك أسهل، ويجعل وجهك يبدو أكثر إشراقًا.