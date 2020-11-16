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تعليم

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بخصوص الامتحانات

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:15 ص
وزير التعليم يزف
وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة
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ياسمين بدوي


زف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة.

وقال شوقي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك منذ قليل : "يستطيع طلاب المرحلة الثانوية أن يدخلوا الامتحانات الأوبن بوك بكتاب الوزارة القديم من نسخة سابقة أو مطبوعا من ال pdf الموجود على موقع الوزارة".

وتابع قائلا :" "القصة والأسئلة المقالية" موجودة كما هي بدون تغيير في جميع السنوات "ما عدا الثانوية العامة" حيث ينبغي دراسة القصة ولكن لن يتضمن الامتحان النهائي في الصف الثالث الثانوي (فقط) أسئلة تقتضي الكتابة بالقلم".

وكان قد أكد وزير التربية والتعليم، أن المصروفات المدرسية التي يقوم بدفعها الطلاب هي مقابل خدمة تعليمية مميزة تقدم إليهم، مشيرا إلى أن الخدمة التعليمية التي تكون أثناء الجائحة تكون أغلى قبل وجود كورونا.

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن القنوات التعليمية الذي تم إنشاؤها كلفت الوزارة ملايين الجنيهات، والمنصات التعليمية كلفت كثيرًا أيضا.

وتابع وزير التربية والتعليم، "مش معني أن الطالب قعد في البيت يبقي معناه أنه ميدفعش المصروفات.. لا دا التكلفة بقيت أكبر بسبب الأشياء اللي بنقوم بتوفيرها للطلاب لإتمام العملية التعليمية".

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