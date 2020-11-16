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برلمان

رئيس الشيوخ يشيد بدور وزارة الهجرة.. ويؤكد: تحافظ على المصريين بالخارج |صور

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:34 م
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ يلتقى وزيرة الهجرة
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فريدة محمد
التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأشاد رئيس الشيوخ بجهود الوزارة قائلا: "سعداء بالأداء".

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على المصري في كل مكان، مضيفا: "هذه طفرة لم نرها من قبل ونطمح لمزيد من الجهود المبذولة في هذا السياق ونتطلع لتعاون وثيق بين الوزارة والمجلس".

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم: "كان هناك اهتمام كبير من المصريين بالخارج بانتخاب الغرفة الثانية، وكنت أتابع غرفة العمليات بنفسي".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم: "مشاركة المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ يعكس وعيهم بأهمية الغرفة"، لافته إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيق بين الوزارة والشيوخ، موضحة انها ستعرض ملفات الوزارة على المجلس، كما أن العالم كله سيشهد التنسيق والتعاون بين السلطتين.
رئيس الشيوخ يشيد بدور وزارة الهجرة.. ويؤكد: تحافظ على المصريين بالخارج |صور
رئيس الشيوخ يشيد بدور وزارة الهجرة.. ويؤكد: تحافظ على المصريين بالخارج |صور
رئيس الشيوخ يشيد بدور وزارة الهجرة.. ويؤكد: تحافظ على المصريين بالخارج |صور
رئيس الشيوخ يشيد بدور وزارة الهجرة.. ويؤكد: تحافظ على المصريين بالخارج |صور
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