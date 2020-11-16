Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد سامى يظهر العين الحمراء لصفقات سموحة الجديدة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:37 م
أحمد سامي
أحمد سامي
Advertisements
منتصر الرفاعي
عقد أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، جلسة مع لاعبيه شرح خلالها تفاصيل المرحلة المقبلة وطالبهم خلالها ببذل أقصى جهد لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق، مؤكدًا أنه لن يوجد مكان للمقصرين أو المستهترين خلال التدريبات، مشددًا فى الوقت ذاته على استبعاد أى لاعب يثبت تراخيه فى المران.


ويخوض الفريق مباراة ودية اليوم أمام الرجاء على ملعب الفريق فى الأسكندرية وذلك بعد الغاء الودية التى كانت ستقام غدًا أمام لطلائع الجيش.
وسيعقد سامى جلسات عمل مع رئيس النادى المهندس فرج عامر لوضع خريطة المرحلة المقبلة، لاسيما فى ملف الصفقات الجديدة، وملامح فترة الإعداد خصوصا وأن هناك رغبة فى بناء فريق قوى ينافس على البطولات الموسم المقبل.


وتعاقد سموحه مع ست صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية.


فى سياق مختلف، قرر المدير الفنى لسموحة، تأجيل دخول الفريق فى معسكر مغلق مؤكدًا أنه يحتاج لإقامة تدريبات مكثفة فى الوقت الحالى للتعرف على قدرات اللاعبين ثم التفكير فى معسكر إعداد للموسم الجديد لوقت لاحق،ويخوض الفريق تدريباته اليومية على فترتين لرفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سموحة يواصل تدريباته ويواجه سماد أبوقير وديا الجمعة

لمدة 3 سنوات.. أطهر الطاهر يتعاقد مع سموحة في صفقة انتقال حر

سموحة يواصل الاستعداد لمواجهة نادي مصر في ختام الدوري

سموحة يترقب موقف ريان مع الأهلي تمهيدا لضمه

خاص| سموحة يقرر رحيل محمد كوفي.. لهذا السبب

سموحة ينتظر خطاب الجبلاية للمشاركة فى البطولة العربية

ترشيحاتنا

الكاف يحسم الجدل: إقامة مباراة مصر وتوجو بدون حضور جماهيري

ما مقدار الفدية التي تخرجها سيدة أفطرت رمضان عامين بسبب الرضاعة .. مستشار المفتي يجيب

في عيد ميلادها.. تعرف على سن الفنانة مها أحمد

خالد الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

من أجل عيون مبابي.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح وساديو ماني

سحبوا جوازت السفر.. احتجاز لاعبي منتخب الجابون بمطار جامبيا وأوباميانج يفتح النار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة للجدل وجريئة .. شاهد إطلالات كنزي عمرو دياب في عيد ميلادها

بملابس محتشمة.. شاهد زوجة شقيق محمد صلاح في شهر العسل

بعد إعلانها عن مفاجأة خطوبته .. 10 صور لـ زوجة تامر عاشور برفقته