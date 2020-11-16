مقارنة بين أوبل انسيجنيا opel insignia 2020 وهيونداي النترا 2021 hyundai elantra .. صور

تأتي اوبل انسيجنيا opel insignia 2020 ب محرك أربع اسطوانات سعة 1500 سي سي 165 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك 6 سرعات جر أمامي يستطيع التسارع من 0 إلي 100 خلال 9 ثوان.

مواصفات اوبل انسيجنيا opel insignia 2020

تستهلك السيارة اوبل انسيجنيا opel insignia 2020 وقودا بمقدار 5.9 لتر لكل 100 كم وذلك حسب المعلومات الرسمية الصادرة من الوكيل.



وجاءت اوبل انسيجنيا opel insignia 2020 بالعديد من مواصفات الأمان، من بينها «السوائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للإنغلاق “ABS”، وتوزيع إليكترونى للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكترونى “ESP” و متاحة بجنوط سبور 18 انش وفوانيس شبورة أمامية وخلفية ونظام ذكى لركن السيارة مما يضمن اقصي درجات الراحة للسائق.



أسعار اوبل انسيجنيا opel insignia 2020 في مصر بعد الزيادة





hyundai elantra 2021





ما السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد تأتي بتصميم جذاب وقوي، فجاءت بتصميم رياضي شرس هجومي وبخطوط جانبية عريضة صارخة.





ELANTRA CN7 MY 2021





جاءت السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra بمحرك 1600 سي سي 140 حصان متصل بفتيس ستيبترونيك من 7 سرعات، والفتيس ينجح في إبراز قوة المحرك فيأتي بقوة حصانية كبيرة.









الأمان في هيونداي النترا 2021 hyundai elantra

تأتي السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة، فتأتي بـ 6 اير باج في الأمام والخلف.





كماليات هيونداي النترا 2021 hyundai elantra

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra جاءت بنظام hac الذي يعمل مع النزول من المرتفعات وبها فرامل abs المانعة للانزلاق وخاصية ebd لتوزيع الفرامل إلكترونيًا.





