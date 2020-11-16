مقارنة بين أوبل انسيجنيا opel insignia 2020 وهيونداي النترا 2021 hyundai elantra .. صور

يرغب محبو السيارات في عقد مقارنات
بين الموديلات والشركات خصوصا السيارات التي تتشارك في فئة سعرية
واحدة أو قريبه إلي حد كبير
وفي هذا السياق نطرح مقارنة تفصيلية بين اوبل انسيجنيا opel insignia 2020 وهيونداي النترا 2021 hyundai elantra
.
تأتي اوبل انسيجنيا opel insignia 2020
بمحرك أربع اسطوانات سعة 1500 سي سي 165 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر،
متصل بناقل حركة أتوماتيك 6 سرعات جر أمامي يستطيع التسارع من 0 إلي 100
خلال 9 ثوان.
مواصفات اوبل انسيجنيا opel insignia 2020
تستهلك السيارة اوبل انسيجنيا opel insignia 2020 وقودا بمقدار 5.9 لتر لكل 100 كم وذلك حسب المعلومات الرسمية الصادرة من الوكيل.
وجاءت اوبل انسيجنيا opel insignia 2020 بالعديد
من مواصفات الأمان، من بينها «السوائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة
للإنغلاق “ABS”، وتوزيع إليكترونى للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن
الإلكترونى “ESP” و متاحة بجنوط سبور 18 انش وفوانيس شبورة أمامية وخلفية
ونظام ذكى لركن السيارة مما يضمن اقصي درجات الراحة للسائق.
أسعار اوبل انسيجنيا opel insignia 2020 في مصر بعد الزيادة
اوبل انسيجنيا opel insignia 2020 تبدأ من 469.990 جنيه حتي 559.990 جنيه لأعلي فئة
hyundai elantra 2021
أما السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد تأتي بتصميم جذاب وقوي، فجاءت بتصميم رياضي شرس هجومي وبخطوط جانبية عريضة صارخة.
جاءت السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra بمحرك 1600 سي سي 140 حصان متصل بفتيس ستيبترونيك من 7 سرعات، والفتيس ينجح في إبراز قوة المحرك فيأتي بقوة حصانية كبيرة.
الأمان في هيونداي النترا 2021 hyundai elantra
تأتي السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة، فتأتي بـ 6 اير باج في الأمام والخلف.
كماليات هيونداي النترا 2021 hyundai elantra
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra جاءت بنظام hac الذي يعمل مع النزول من المرتفعات وبها فرامل abs المانعة للانزلاق وخاصية ebd لتوزيع الفرامل إلكترونيًا.
أسعار هيونداي النترا 2021 hyundai elantra في مصر
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد الفئة الأولى بسعر 316.000 جنيه.
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد الفئة الثانية بسعر 325.000 جنيه.
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد الفئة الثالثة بسعر 335.000 جنيه.
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد الفئة الرابعة بسعر 360.000 جنيه.
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد الفئة الخامسة بسعر 385.000 جنيه.
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد الفئة السادسة بسعر 425.000 جنيه.
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد الفئة السابعة بسعر 491.000 جنيه.