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رياضة

أحمد سيد زيزو يتصدر تويتر قبل مبارة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال ... اعرف السبب

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد كبير من جمهور نادى الزمالك هاشتاج افريقيا يازيزو عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " لدعم احمد سيد زيزو نجم الزمالك قبل مبارة الفريق اما النادى الاهلى فى نهأئى دورى ابطال افريقيا .


وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا فى مصر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

‏‎#حلم_السادسه_يازيزو زيزو حبيبنا اللي عايش بقلوبنا عايزين واحده السلام عليكم تانيه علي رأس الاناكوندا أو بن قلبي ويبقي كتر خيرك .

- ‏بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله
لم كنا نعلم عنك وانت جي ولاكن باسرارك وعزيمتك امتلكت كل قلوب الزملكاويه بنحبك يابن الملكي


- ‏لاعب محترف بمعنى الكلمة فى كل تصرفاته داخل وخارج الملعب ، يصنع الفارق مع الفريق في اى مركز فى الملعب لا يفتعل الازمات دخل قلوب كل الجماهير بأدائه وأخلاقه
‎#حلم_السادسة_يازيزو

- ‏عنصر مهم جدًا جدًا فى فريق الزمالك ف الفتره الاخيره .. زيزو من اللاعبين اللى بتشتغل على نفسها صح جدًا ويتطور اداؤه باستمرار ومجتهد جدًا وبيبذل اقصى جهد ويعتبر مفتاح المكسب فى المباريات الاخيره ..
‎#حلم_السادسه_يازيزو

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- ‏افريقيا يا زيزو عندى ثقة فيك لابعد حد من ساعه ما قولت بدون مبالغه افريقيا فى ميت عقبه وانا عندى امل ويقين ان فعلا افريقيا فى ميت عقبه
افريقيا يا رجاله الزمالك
#حلم_السادسه_يازيزو

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