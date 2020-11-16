قطر تعترف: لدينا بعض العلاقات مع إسرائيل

اعترف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الإثنين، بإقامة الدوحة بعض العلاقات مع إسرائيل.





وبحسب وكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية القطري لمنتدى الأمن العالمي الذي يعقد عبر الإنترنت، إنه العلاقات بين الدوحة وتل أبيب تقتصر على أمور متعلقة بالفلسطينيين مثل الاحتياجات الإنسانية أو مشروعات التنمية.

وتابع "أنه من الأفضل تشكيل جبهة عربية موحدة لوضع مصالح الفلسطينيين أولا لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي.





وأضاف أن الانقسام ليس في مصلحة الجهود العربية المتضافرة لحمل الإسرائيليين على التفاوض مع الفلسطينيين وحل الصراع المستمر منذ عقود بين الجانبين.



