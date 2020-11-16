Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كبرت البنوتة.. شاهد بنات محمد صلاح يخطفن القلوب في أحدث ظهور

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:25 م
محمد صلاح وبناته
محمد صلاح وبناته
Advertisements
حياة عبد العزيز
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة لـكيان ومكة ابنتا محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وأبدى رواد السوشيال ميديا، إعجابهم الشديد بـابنتي محمد صلاح، قائلين: "كبرت البنوتة، البنات وش السعد، ربنا يشفي باباهم".

وكان آخر ظهور لـ مكة محمد صلاح  في حفل زفاف عمها نصر صلاح، وظهرت مكة في الصورة بملامح مختلفة وسن أكبر. 

اقرأ أيضا:

وظهر في الفيديو مكة ابنة محمد صلاح وهي تقف أمام عمها ليقوم بالنداء عليها لترقص معه. 

وحضر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، حفل زفاف شقيقه بمحافظة الإسماعيلية، عقب وصوله للعاصمة المصرية القاهرة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب ونجم نادي ليفربول الإنجليزي بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
بنات محمد صلاح بنات محمد صلاح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد فستان زوجته.. حمو بيكا مطلوب على جوجل

موجز السوشيال ميديا: محمد صلاح يتصدر تويتر بعد دعم مؤمن زكريا.. علي ربيع ينعى عمه برسالة مؤثرة.. وأحدث ظهور لـ مها أحمد

شاهد.. رقص محمد صلاح في حفل زفاف شقيقه

شاهد .. محمد صلاح وابنته مكة يرقصان على أغاني شاكوش

شاهد.. رقص مكة محمد صلاح في حفل زفاف عمها بالإسماعيلية

موجز السوشيال .. رقص مكة محمد صلاح في حفل زفاف عمها .. وزوجة محمد عنتر تعلن انتقاله لهذا النادي

ترشيحاتنا

ترامب يوجه ضربة قوية لتوريط بايدن قبل مغادرة البيت الأبيض

أخبار الرياضة.. مواعيد نهائيات كأس مصر.. صدمة في الزمالك.. بشرى سارة للأهلاوية.. وفاة مدرب الهلال السعودي بسكتة قلبية

ماذا يحدث لك عند الأكل على جنابة وهل يورث الفقر؟.. الأزهر يحسم الجدل

أعشاب للوقاية من أمراض الشتاء

الحب في حياة ملك القلوب.. حكاية ماريان الجرح الخفي في قلب مجدي يعقوب

في أول ظهور لـ الأم الباحثة عن عروسة لابنها: صورني ونزلني على النت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كبرت البنوتة.. شاهد بنات محمد صلاح يخطفن القلوب في أحدث ظهور

تعرف على تفاصيل السيارة كيا كرنفال هاي ليموزين 2021

تسبب الأرق.. 3 أطعمة لا تتناولها بعد الساعة 7 مساء