كبرت البنوتة.. شاهد بنات محمد صلاح يخطفن القلوب في أحدث ظهور





وأبدى رواد السوشيال ميديا، إعجابهم الشديد بـابنتي محمد صلاح، قائلين: "كبرت البنوتة، البنات وش السعد، ربنا يشفي باباهم".





وكان آخر ظهور لـ مكة محمد صلاح في حفل زفاف عمها نصر صلاح، وظهرت مكة في الصورة بملامح مختلفة وسن أكبر.

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وظهر في الفيديو مكة ابنة محمد صلاح وهي تقف أمام عمها ليقوم بالنداء عليها لترقص معه.

وحضر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، حفل زفاف شقيقه بمحافظة الإسماعيلية، عقب وصوله للعاصمة المصرية القاهرة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب ونجم نادي ليفربول الإنجليزي بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".