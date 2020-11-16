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فن

شاهد.. كواليس تصوير محمد رمضان لإعلانه الجديد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:37 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس تصوير إعلان محمد رمضان الجديد والخاص بإحدى شركات المحمول. 

وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو داخل حلبة ملاكمة ويتحدى بعض المصارعين. 

وتصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل بعد إعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".

ونشر محمد رمضان صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق رمضان قائلا: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرًا الإخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرًا على هذه النمرة المميزة".

وكانت أحدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.
شاهد.. كواليس تصوير محمد رمضان لإعلانه الجديد
شاهد.. كواليس تصوير محمد رمضان لإعلانه الجديد
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