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اقتصاد

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم 17-11-2020

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
سعر الرياب السعودى
سعر الرياب السعودى اليوم الثلاثاء
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قسم الاقتصاد
ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.11جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.02 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.15جنيه للشراء، و 4.18 جنيه.

واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
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