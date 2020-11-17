تعرف على قصة أغلى لوحة ترخيص في العالم

تعتبر الاشياء النادرة هى سلع باهظة الثمن بسبب ندرتها ، وهناك العديد من الأشياء النادرة فى عالم السيارات يتهافت عليها الكثير من محبى الاقتناء فى هذا المجال ، مثل السيارات القديمة ولوحات رقمية مميزة او قديمة .

واليوم نستعرض سويا قصة أغلى لوحة ترخيص فى العالم والتى تعود الى ما قبل عام 1902 في إحدى مدن المملكة المتحدة " إنجلترا " .

والقصة تعود إلى ان هناك تاجر يدعى تشارلز طومسون فى عام 1902 ذهب ليصدر لوحة ترخيص فور صدورها وكان هو الشخص العاشر في طابور لوحات التراخيص في مدينة برمنغهام و هي مدينة و حي متروبوليتان تقع في ويست مدلاندز بإنجلترا .

وبعد وفاة طومسون عام 1955 والذي كان قد ولد عام 1874 وامتلك شركة بيع بالجملة في برمنغهام ، تم تسليم اللوحة والسيارة إلى ولده باري طومسون، والذي أحب حصوله على لوحة التراخيص النادرة هذه.

وعندما توفى باري في عام 2017، احتفظت باللوحة وكالة ترخيص المركبات والسائقين بموجب شهادة احتفاظ، كقطعة نادرة من تذكارات السيارات وبعد بقائها في سُبات حتى 13 نوفمبر 2020، تم بيعها في مزاد مقابل 170 ألف دولار اى ما يعادل 2 مليون و 660 الف جنيه مصري .

وبعد عملية البيع حصل خبر هذه اللوحة النادرة بهذا السعر على ردود فعل متباينة بشكل غير مفاجئ، وقد أراد المالك الجديد عدم الكشف عن هويته .