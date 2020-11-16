كيف تم إبلاغ أرسنال بإصابة النني بـ كورونا؟ ..فيديو

أعرب محمد فضل، رئيس بعثة منتخب مصر بتوجو، عن أمنيته بالشفاء لمحمد النني، لاعب منتخب مصر، عقب إصابته بفيروس كورونا.





وقال فضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «أجرينا مسحة كورونا للاعبين عقب مباراة توجو في القاهرة، فضلا عن مسحة أخرى في توجو، ظهرت نتيجتها منذ قليل»، مشيرا إلى أن محمد النني بدأ يتلقى بروتوكول العلاج».





وأكمل «النني لم يشعر بأي أعراض، وأحرز هدفين في التمرين»، مؤكدا أن مسحة جميع لاعبي المنتخب سلبية.





ولفت إلى أن طبيب المنتخب أخبر الفريق الطبي بأرسنال بكافة تفاصيل إصابة النني، مشيرا إلى أن النني مقيم في غرفة بمفرده.









وأوضح أن هناك تنسيقا من السفارة بتخصيص جزء معزول في طائرة العودة ليجلس فيه المصاب، لافتا إلى وجود طبيب من وزارة الصحة مصاحب للبعثة في توجو.





وأعلن اتحاد الكرة، منذ قليل إصابة محمد النني، بفيروس كورونا، بعد إجراء مسحة للاعبي المنتخب، قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة مع توجو ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.