في ذكرى معركة القادسية.. قصة فيلم سعاد حسني الممنوع من العرض.. صور

واحدة من المعارك التاريخية، وقعت في 16 نوفمبر عام 636م ،وهي معركة القادسية إحدى معارك الفتح الإسلامي لفارس، بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والإمبراطورية الفارسية بقيادة رستم فزخراد في القادسية، والتي انتهت بانتصار المسلمين وفتح العراق.





تناول قصة المعركة التاريخية، فيلم «القادسية»، وهو فيلم تأريخي عراقي بالتعاون مع مصر، من إنتاج عام 1981، وتدور أحداثه عن معركة القادسية بأحداثها الحقيقية، وقدرت تكلفة الإنتاج بحوالي 4 ملايين دينار عراقي أي حوالي 15 مليون دولار حينها، ويعد أغلى فيلم عربي حتى الآن.





الفيلم الممنوع من العرض، ظهر به عدد من الممثلين المصريين، ومنهم الفنانة الراحلة سعاد حسني في دور شيرين والفنان عزت العلايلي، والفنانة ليلى طاهر وغيرهم من الممثلين المصريين والعراقيين، وهو من تأليف ثلاثة من كبار الكتاب، علي أحمد باكثير، صلاح أبو سيف ومحفوظ عبد الرحمن.





وبانتهاء هذه المعركة انتهت الإمبراطورية الساسانية، وهو اسم للإمبراطورية الفارسية الثانية، نسبة إلى الكاهن الزرادشتي ساسان جد أول ملوك الساسانيين أردشير الأول، وكانت تشمل أرض الإمبراطورية الساسانية، إيران حاليا، والعراق وأجزاء من أرمينيا وأفغانستان، والأجزاء الشرقية من تركيا وأجزاء من باكستان، وهذه بعض الصور النادرة من الفيلم.