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سيارات

تعرف على أهم أسباب عدم وصول الوقود إلى محرك السيارة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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صبرى طلبة

يقابل قائدو السيارات العديد من الأعطال الخاصة بالمحرك، ويعد من أشهر هذه المشكلات هي عدم وصل الوقود الى محرك السيارة .

ولذلك نقدم سويا اهم هذه الأسباب؛حتى لا تتعرض لها يوما ما.

1- أعطال طرمبة البنزين

 تعد هي واحدة من أشهر الأعطال التي تؤدي الى خلل كبير في منظومة ضخ الوقود بين المحرك وخزان الوقود في السيارة.

2- اعطال الفيوزات " الكتاوت "

 تعتبر حلقة الوصل بين كهرباء السيارة وطبيعة عمل المحرك عبر الإشارات الرابطة بين بطارية السيارة والمحرك.

3- فراغ خزان الوقود

يقابل قائدي السيارات مشكلة شائعة الحدوث، ناتجة عن نسيان ملء خزان الوقود بالسيارة، وبالتالي فمن الطبيعي انعدام حالة الوصل بين الوقود والمحرك، فلابد من الانتباه جيدا الى هذه النقطة والرؤية الجيدة لمؤشر البنزين او العلامات الدالة على مستوى الوقود بالخزان، وفي حالة اعطاء قراءات خاطئة يرجي الكشف على عوامة البنزين.

4- تلف فلتر البنزين

يتأثر بالفتر البنزين بالعديد من العوامل ربما تكون ناتجة من الاتساخات او الشوائب المتواجدة بالوقود، ومع كثرة الترسبات يفقد فلتر البنزين خصائصه، حتى يتم انسداده تماما ويحدث ذلك خلل في حركة وصول الوقود للمحرك.

5- انسداد بخاخات الوقود

مع كثرة الشوائب وفقدان فلتر البنزين وظائفه فالأمر يزداد صعوبة، ويصبح الخلل اكبر في هذه المنظومة فتتحول الترسبات و الاتساخات مباشرة الى بخاخات الوقود الموجود بمحرك السيارة، واذا حدث ذلك فتتوقف السيارة عن العمل وتصبح الحالة الديناميكية صعبة للغاية، ولذلك ننصح بتنظيف بخاخات الوقود من وقت الى اخر والاهتمام جيدا الى كل هذه الأمور حتى لا تتعرض سيارتك الى اعطال مفاجئة.

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