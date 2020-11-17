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رئيس بعثة الفراعنة في توجو يكشف تفاصيل المسحات الطبية للاعبي المنتخب

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:43 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال محمد فضل، رئيس بعثة منتخب مصر في توجو: إننا أجرينا ٤ مرات مسحات طبية للاعبين، في فترة المعسكر وتدريب المنتخب؛ للاطمئنان على صحتهم.

وأوضح «فضل» عبر برنامج «الحكاية» المذاع على شاشة قناة «إم بي سي مصر» الفضائية، أن آخر مسحة طبية للمنتخب كانت بعد ماتش توجو مباشرة وكانت النتيجة سلبية. 

وأعرب محمد فضل، رئيس بعثة منتخب مصر بتوجو، عن أمنيته بالشفاء لمحمد النني، لاعب منتخب مصر، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقال فضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أجرينا مسحة كورونا للاعبين عقب مباراة توجو في القاهرة، فضلا عن مسحة أخرى في توجو، ظهرت نتيجتها منذ قليل»، مشيرا إلى أن محمد النني بدأ يتلقى بروتوكول العلاج».

وأكمل «النني لم يشعر بأي أعراض، وأحرز هدفين في التمرين»، مؤكدا أن مسحة جميع لاعبي المنتخب سلبية.

ولفت إلى أن طبيب المنتخب أخبر الفريق الطبي بأرسنال بكافة تفاصيل إصابة النني، مشيرا إلى أن النني مقيم في غرفة بمفرده.
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