أخبار الفن| تطور جديد في أزمة "نمبر 1" بين إليسا ونانسي عجرم.. ومعلومات عن عبد المنعم إبراهيم في ذكرى ميلاده

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.









حل اليوم، 17 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنانة هاجر حمدي، فهى ممثلة وراقصة مصرية، من مواليد مدينة طنطا عام 1924، لمعت في سينما الأربعينيات، واعتزلت التمثيل في أوائل الخمسينيات؛ بعد زواجها، ثم عادت إليه، وابتعدت مرة أخرى لتعمل في أعمال حرة ولتتفرغ لتربية ابنها.





شاركت في العديد من الأعمال السينمائية في زمن ازدهار السينما في الأربعينيات والخميسنيات، وفي أغلب الأحيان كانت تقدم دور الراقصة خاصة وأن هذه هي مهنتها الأصلية، ومن أفلامها "بنات الريف" و"كيد النساء" و "عروسة البحر" و"المعلم بلبل" ويعد هذا الفيلم الأخير هو البطولة الوحيدة لها.





قررت الاعتزال والبعد عن الأضواء في أواخر نفس الفترة التي لمعت بها بعد أن قدمت 18 فيلما في 7 سنوات هي مدة عملها، وقررت الاكتفاء بما قدمت في السينما قبل أن تنتقل إلي العمل في التجارة في محل تملكه حين كان عمرها 29 سنة.









واصلت الفنانة اليسا تعليقها على ازمتها مع الفنانة نانسى عجرم حول من منهما "نمبر 1" من حيث الاعلى مشاهدة من خلال اعمالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويوتيوب وموقع انغامى .





وعلقت البيسا من خلال تغريدة عبر تويتر :" انا حالة برا التصنيف .. بس هيك".





ويذكر ان حد الخلاف بين الفنانتين قد وصل الى التراشق بالالفاظ، حيث غرَّدت نانسى عجرم: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية .. إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير Calculator".





واضافت نانسى : "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".









تحل اليوم 17 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنان الكوميدى عبد المنعم إبراهيم، والذى يعد واحدا من فرسان الكوميديا فى تاريخ الفن المصري، وفى السطور التالية؛ نرصد أبرز المعلومات عنه:





1- من مواليد مدينة بني سويف .





2- حصل علي بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.





3-تتلمذ على يد الفنان زكي طليمات الذي ضمه إلى فرقة المسرح الحديث التي أسسها زكي طليمات.





4-حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983م وفي عام 1986م حصل على درع المسرح القومى الذهبى.









يحل النجم كريم عبد العزيز ضيفًا على برنامج "السيرة" يومى الجمعة والسبت المقبلين على قناة dmc، والذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، حيث يتطرق البرنامج للتحدث فى العديد من الموضوعات والقضايا الفنية.





يعرض البرنامج في تمام الساعة 11 مساء، حيث يكشف عن العديد من الأمور لأول مرة في حياة النجم كريم عبد العزيز مثلما ظهر في البرومو الدعائي للحلقة، والذى كشف خلالها على الجوانب الأسرية والشخصية والعائلية، بالإضافة إلى حديثه عن إصابته بـ8 جلطات في الرئة، كما يكشف عن علاقته بأصدقائه من بينهم النجم أحمد السقا.









تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة هاجر حمدي التي رحلت عام 2008 بعد أن قدمت للسينما المصرية ما يزيد عن 40 عملا فنيا، اعتزلت الفن مبكرا، وفي السطور التالية نرصد أبرز 5 معلومات عنها.





1- اسمها الحقيقى فتحية السيد أحمد النجار.





2 - دخلت عالم الفن عن طريق الفنان يوسف وهبي، الذي قدمها في فيلم "بنات الريف".