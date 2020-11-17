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أخبار العالم

دراسة: أكثر من مليون إصابة بكورونا بين الأطفال في الولايات المتحدة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:47 ص
إصابات كورونا بين
إصابات كورونا بين الأطفال
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شريف سيد
كشفت دراسة جديدة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين الأطفال في الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع الإصابات بين الشباب. 

وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إنه تم تسجيل 1.039.464 إصابة بفيروس كورونا بين الشباب والمراهقين والأطفال في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة "اندبندينت" البريطانية. 

واضافت دكتورة سالي جوزا، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: "كطبيب للأطفال، مارست هذه المهنة منذ 3 عقود، أجد أن هذا الرقم مهول ومأساوي". 

وتابعت: "لم نشهد انتشار فيروس في مجتمعاتنا بهذه الطريقة منذ أن كان لدينا لقاحات الحصبة وشلل الأطفال من قبل". 

وتم تشخيص ما لا يقل عن 112000 طفل بفيروس كورونا الأسبوع الماضي ، لكن الخبراء يعتقدون أن العدد أعلى، حيث أن غالبية الأطفال لا تظهر عليهم أعراض وبالتالي لم يتم اختبارهم. 

وهذا الرقم هو زيادة كبيرة عن الرقم القياسي 61000 حالة جديدة قبل أسبوعين فقط.
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