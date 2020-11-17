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فن

نهي عابدين لـ صدى البلد: حوار مسلسل نمرة اتنين جريء لأنه من الواقع.. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
نهي عابدين
نهي عابدين
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شروق ابراهيم - عدسة احمد بيسو
حلت الفنانة نهى عابدين ضيفة في موقع "صدى البلد" للاحتفال بنجاحها في مسلسل "نمرة اتنين" عن حكاية "الناحية التانية"، والتي عرضت حصريا عبر منصة شاهد VIP.


وقالت نهى عابدين: "مسلسل نمرة اتنين فكرته قائمة على الواقعية وهذا ما شعر به الجمهور لأني تلقيت ردود أفعال حول الحوار أنه صادق وأقرب إلى الواقع بشكل كبير، وهذا ما يحدث داخل كل بيت مصري بين الأزواج".


وأضافت: "لم نخش وجود جرأة في السيناريو وظهور الأبطال يتحدثون على طبيعتهم إلى حد كبير وقريب من الواقع، حتى يصدق المشاهد ويشعر أن ما يشاهده أمر حقيقي وليس مجرد حبكة درامية".
 

وأوضحت نهى عابدين أن من أهم الأسباب التي جعلتها توافق على دور "علا" في مسلسل "نمرة اتنين"، وجود المخرج طارق العريان، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى العمل معه.


أما عن الصعوبات، لفتت نهى عابدين إلى أنها لم تواجه صعوبات في تقديم الشخصية بل كانت هناك صعوبة في التصوير وتطلب منها مجهودا وتركيزا.



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