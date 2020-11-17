معاملة الطالب الوافد مثل المصري.. خدمات تقدمها التعليم العالي لراغبي الدراسة في مصر.. واستراتيجية جديدة لمبادرة ادرس في مصر لجذب الطلاب العرب والأفارقة

وزير التعليم العالي يستعرض استراتيجية جذب الطلاب الوافدين:

خدمات مميزة وتسهيلات للطلاب الوافدين

10000 طالب يحصلون على مقاعد بالجامعات المصرية خلال 2020\2021

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، حول استراتيجية جذب الطلاب الوافدين في ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين ضمن إجراءات عمل مبادرة "ادرس في مصر"، التي تبنتها الوزارة هذا العام، ويؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها مشروعا قوميا تتكاتف فيه كل أجهزة الدولة؛ لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا كمال أنه تقدم على الموقع الخاص بالطلاب الوافدين نحو مبادرة "ادرس في مصر"، وقد حصل 10000 طالب على مقاعد بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2020\2021، موضحة أنه ما زال يتم استقبال الطلاب حتى الآن مع التوقعات بزيادة العدد مع ظهور نتيجة الشهادة الثانوية في الدول الأخرى التي تأخرت فيها الامتحانات وبالتالي تأخر ظهور النتائج.

وأكدت الدكتورة رشا كمال أن إقبال الطلاب على الدراسة في مصر يؤكد على النتائج الإيجابية للإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على الطلاب الوافدين، مشيدة بالدور الهام والفعال للجنة إدارة الأزمات المشكلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحل مشكلات واستفسارات الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، لا سيما وأن اللجنة تكون على اتصال مباشر مع الطلاب الوافدين من خلال الأعضاء الفنيين بالإدارة ومشرفي إدارات الوافدين بالجامعات المصرية والمكاتب الثقافية والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج لحل أي من المشكلات الخاصة بالطلاب واستكمال الأوراق ومساعدتهم للحصول على التأشيرات الدراسية، مؤكدة استمرار العمل على إطلاق منصة "ادرس في مصر"، والتي ستضم جميع الجهات المعنية؛ لتسهيل قبول الطالب الوافد للدراسة بالجامعات المصرية.

وأفاد التقرير بأنه تم فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021 بدءا من شهر فبراير الماضي مع اتخاذ إجراءات التيسير على الطلاب الوافدين؛ نظرًا لتداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث اتخذت إدارة الطلاب الوافدين عدة إجراءات منها، توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة، واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني وإتاحة قبول الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 مع استمرار قبولهم ببرامج الساعات المعتمدة حتى فبراير 2021، بجانب فتح فصول مخصصة للطلاب الوافدين في حالة تأخر وصولهم للبلاد في حالات إغلاق المطارات وحرية التنقل بين الدول بالإضافة إلى إتاحة نظام التعليم عن بعُد ضمن منظومة التعليم الهجين.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن الوزارة تعمل على تقديم جميع البرامج الدراسية الحديثة التي يسعى الطلاب لدراستها، موضحا أنه بذلك يتم جذب كثير من الطلاب راغبي الدراسة في الخارج بالدراسة داخل مصر.





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كان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن الوزارة تعمل على تقديم جميع البرامج الدراسية الحديثة التي يسعى الطلاب لدراستها، موضحا أنه بذلك يتم جذب كثير من الطلاب الوافدين وراغبي الدراسة في الخارج بالدراسة داخل مصر.







وأضاف عبد الغفار، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الوزارة تقدم أقساما للمرة الأولى في الجامعات الأهلية الجديدة والتي يتم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد بحيث يتم التقديم للطلاب كل ما يحتاجوه داخل مصر ولا يضطر الطالب للدراسة في الخارج.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير عن العديد من الخدمات الأخرى المقدمة للطلاب الوافدين؛ لتقديم خدمات مميزة وتسهيلات للطلاب الوافدين، ومنها التعاون مع بنك المعرفة المصري وإتاحته للطلاب الوافدين ومعاملة الطالب الوافد كالطالب المصري في أسعار تذاكر زيارة المناطق الأثرية والمتاحف وإتاحة اشتراكات لخطوط شبكة مترو الأنفاق للطلاب الوافدين بفئة اشتراكات الجمهور (المخفضة بنسبة من 40% - 50%) مقارنة بأسعار التذاكر، بالإضافة إلى إتاحة الحصول على تأشيرة دراسية للطلاب الوافدين وتنظيم الملتقيات الرياضية والثقافية والفنية للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.





جدير بالذكر أن الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين قامت بإنشاء 6 حسابات على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر – إنستجرام – يوتيوب – لينكد أن – تيك توك)، وإطلاق قناة "ادرس في مصر" على موقع "يوتيوب"، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن للطلاب الوافدين 19064 والتواصل عن طريق برنامج WhatsApp للرد السريع والمباشر على كل استفسارات الطلاب لتيسير التواصل وتحقيق أعلى جودة ممكنة.