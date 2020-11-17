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أخبار العالم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 55 مليون حالة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم يتجاوز 55 مليون إصابة
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قسم الخارجي
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 55 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 55 مليونا و21 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 35.3 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و327 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

جدير الذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. 
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