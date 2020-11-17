رجال الأعمال بالإسكندرية تشارك فى الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية

وزير الشباب والرياضة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث انعقد

شاركت جمعية رجال أعمال إسكندرية في فعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية و

و ناقش عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وخطوات الإسراع بتنفيذ خطط التنمية المستدامة في مصر وسبل تحقيق شراكات فعالة بين القطاعات المختلفة لتنفيذ هذه الخطط.

المجتمعية ينبع من توجه مجلس إدارة الجمعية وأعضائها نحو تفعيل دور مؤسسات

ورجال الأعمال نحو دعم العمل المجتمعى

والتنمية المستدامة، والذى يظهر جليا فى أهداف الجمعية الاستراتيجية واللجان المجتمعية المتخصصة بالجمعية مثل لجنة الزكاة والصدقات

ولجنة التنمية المستدامة، وكذلك طبيعة وحدات العمل التابعة لها وما لها من بعد تنموى مستدام متمثلة فى مشروع إقراض المنشآت الصغيرة و

الحرفية، والذى يدعم أصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال أكثر من ٩٠ فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالإضافة إلى

مشروع مركز التدريب والتشغيل المهنى بمنطقة غيط العنب ومركز الشرق الأوسط للتنمية بالإسكندرية.

من جانبه، قال أدهم قريطم، المدير التنفيذى لجمعية رجال أعمال إسكندرية، خلال المؤتمر، إن حرص الجمعية على حضور المؤتمر السنوى للتنمية