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اقتصاد

رجال الأعمال بالإسكندرية تشارك فى الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:11 م
جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال
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ولاء عبد الكريم
شاركت جمعية رجال أعمال إسكندرية في فعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث انعقد المؤتمر تحت عنوان "الاستثمار المسئول بوابة التعافي والعبور بالأزمات".


وناقش عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وخطوات الإسراع بتنفيذ خطط التنمية المستدامة في مصر وسبل تحقيق شراكات فعالة بين القطاعات المختلفة لتنفيذ هذه الخطط.




من جانبه، قال أدهم قريطم، المدير التنفيذى لجمعية رجال أعمال إسكندرية، خلال المؤتمر، إن حرص الجمعية على حضور المؤتمر السنوى للتنمية المجتمعية ينبع من توجه مجلس إدارة الجمعية وأعضائها نحو تفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال نحو دعم العمل المجتمعى والتنمية المستدامة، والذى يظهر جليا فى أهداف الجمعية الاستراتيجية واللجان المجتمعية المتخصصة بالجمعية مثل لجنة الزكاة والصدقات ولجنة التنمية المستدامة، وكذلك طبيعة وحدات العمل التابعة لها وما لها من بعد تنموى مستدام متمثلة فى مشروع إقراض المنشآت الصغيرة والحرفية، والذى يدعم أصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال أكثر من ٩٠ فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالإضافة إلى مشروع مركز التدريب والتشغيل المهنى بمنطقة غيط العنب ومركز الشرق الأوسط للتنمية بالإسكندرية.


وقال أدهم قريطم، إنه يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدنى دور كبير فى دعم توجهات الدولة التنموية، والتى تحتم الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى  المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
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