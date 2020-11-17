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اقتصاد

أبو العينين: القيادة السياسية تثق بالقطاع الخاص وتستهدف صادرات بـ100 مليار دولار

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:17 م
أبوالعينين خلال الاجتماع
أبوالعينين خلال الاجتماع
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ولاء عبد الكريم- عمرو سيد-نور المصرى-ابراهيم قنديل
أكد محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك ثقة من القيادة السياسية فى القطاع الخاص ودوره المهم وقدرته على تحقيق معدلات النمو المناسبة، فقد أصبح الشريك الرئيسى للدولة فى كافة القطاعات، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري فى مصر مناسب حاليا لضخ المزيد من الاستثمارات من رجال الأعمال المحليين وجذب المستثمر الأجنبي.


وأضاف أبو العينين خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة اليوم، ان هناك اتجاها يستهدف الوصول بالصادرات المصرية الى 100 نحو مليار دولار سنويا، والقطاع الخاص قادر على تحويله لأمر واقع، إلا أنه لابد من ازالة بعض المعوقات أمام زيادة الصادرات وجودة الإنتاج، فلا يوجد تصدير بدون انتاج ولا انتاج بدون استثمار.


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وأشار إلى، أن القطاع الخاص شهد حالة من التباطؤ خلال الفترة التى تلت أحداث 2011، إلا أنه بعد استقرار الأوضاع فى 30 يونيو 2013 أصبحت مصر تتقدم والاقتصاد المصرى يرتقى، وأصبحت لها اعتبارها كمركز محوري فى القطاع الإقليمي ، بالاضافة الى انها محور وبوابة للدول العربية والافريقية.

وتابع أبو العينين ، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص والمناخ الاستثمارى فى السوق المحلى ، مشيرا الى أن تلك الإصلاحات لها صدى فى العالم أجمع وليس السوق المحلى فقط.
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