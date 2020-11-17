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توك شو

أخبار التوك شو.. مفيد فوزي: لست من هواة أم كلثوم.. ورأت أني تطاولت عليها.. عصام فودة: التعليم عن بعد حل الكثير من مشاكل المدارس.. وسقوط أمطار ابتداء من الغد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:04 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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ياسمين القصاص
تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

قال المحاور الكبير مفيد فوزى، إنه بدأ أولى خطوات عمره على شاشة التلفاز معدا مع الأستاذ سعيد عيادة ببرنامج "نص ساعة من وقتك"، مشيرا  إلى أن الدور ببساطة كان الدخول إلى الأستديوهات وتقديم ماذا يجرى بها.

قال الدكتور محمد علي، الحاصل على الدكتوراة في التفسير وعلوم القرآن، إن التربية في المنزل هي الأساس في تقويم وتنشئة الانسان، لافتًا إلى أن التربية هي كل ما يؤثر على الانسان من الناحية النفسية والجسدية.
وأضاف الدكتور محمد علي، خلال حديثه ببرنامج " حلو الكلام" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن التربية الجسدية تعتمد على الاهتمام بالأكل ولشرب للطفل، والابتعاد عن الطعام السريع والتيك أواي، بينما التربية النفسية هى الاهتمام بنفسية الطفل وسلوك وتقويمه.

وفقا لبعض الأبحاث اليابانيه ، فإن الأناس الطيبين ، يعيشون في المتوسط ، 9 أعوام أكثر عن غيرهم ، ويشعرون أكثر بالسعادة .

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة ، وتكثف في كمية السُحب التي تُقلل من سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار.
وتابع " شاهين " ، أن حركة الرياح ستكون معتدلة على أغلب الأنحاء ، ويكون لهاا مردود إيجابي على الملاحة البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر ، وبالفعل تم تهيأ البحار لهذه الرياح وضبط الملاحة .

قال عصام فودة، مدير تعليم الدقهلية، إن وزارة التربية والتعليم تتخذ خطوات في عملية تطوير المناهج في الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه جرى تحويل الكتاب المدرسي إلى رقمي من خلال توزيع التابلت على الطلاب يحتوي المناهج الدراسية لكي يحصل الطالب على المنهج من خلال التابلت.
وكشف عصام فودة، خلال حديثه ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على الفضائية الأولى، أن الطالب يتفاعل مع المنهج من خلال التابلت، منوهًا أنه تم تقليل الكثافات في الفصول الدراسية بحيث ألا يزيد الفصل على 20 طالبًا.

لفتت الطالبة زينة زكريا نصار إلى أن الملابس المخصصة لكبار السن مزودة بجهاز لقياس درجة الحرارة، ونسبة السكر بالدم، وجميع الأمراض المزمنة، بالإضافة لتحديد موقع المريض من الجي بي إس.

وأشارت "محمد"، إلى أن قامت الوزراة بتقسيم المراحل إلى إعدادية وثانوية، وتم وضع الإختبارات والتمارينات المناسبة لكل مرحلة عمرية، مضيفا أن الوزارة تقوم بعرض هذا المشروع على 4 مراحل، بداية من شهر 12، حيث يتم التسجيل به اون لاين على موقع الوزارة الخاص بالمشروع.

قال محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي بالمجالس الأعلى للآثار، إن المكتب الإعلامي ناجح جدًا في الربط بين الوزارات للتنسيق عن الاكتشافات الاثرية، لافتًا إلى أنه يتم دعوة كافة المكاتب الإعلامية لحضور الكشف الأثري الجديد.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء زار البعثة المصرية بسقارة مرتين ونزل المقبرة بنفس لتقديم الدعم للأثريين، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الأخيرة جارى تجهيزها لعرضها في كل المتاحف المصرية.

وأكد استشارى مساعد التغذية بالمعهد القومى للتغذية، أن لا يتأثر جسم الإنسان بالخلطات الأسبوعية أو اليومية، ولكن يتأثر بما يتناوله جسمه على مدار السنين.
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