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3 طالبات يصممن ملابس ذكية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:55 ص
ملابس ذكية
ملابس ذكية
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نورهان رأفت
قالت نهى عصام السيد، طالبة بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، إن الدكاترة بالكليات تنصب أفكارهم في الآونة الأخيرة على المشاريع والأنظمة الذكية.


وأَضافت نهى عصام السيد، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن للكلية الفضل في تطور الفكرة، واختيار المشاريع ذلك العام، موضحة أن اتجاه الفكرة مع زملائها، كانت ترتكز أن تقوم على مشروع إلكتروني، يخدم كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.


من جانبها، قالت نيرمين فرج، طالبة بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، إن المشروع يهدف لرعاية مرضى الزهايمر والمكفوفين، وهي لا تتأثر بالأمطار، وتشبه "الدبوس"، ويتم عمل "SCAN" لها لمعرفة حالة المريض الصحية، ويتم توصيلها بـ "أبلكيشن" متصل بمجموعة أطباء وأهالي المريض.


ولفتت الطالبة زينة زكريا نصار إلى أن الملابس المخصصة لكبار السن مزودة بجهاز لقياس درجة الحرارة، ونسبة السكر بالدم، وجميع الأمراض المزمنة، بالإضافة لتحديد موقع المريض من الجي بي إس.


وأوضحت الطالبة نهى عصام أن ملابس المكفوفين مزودة بجهاز حساس لـ تحذير الكفيف من الاصطدام في الشارع.
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