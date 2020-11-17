ابن عم شهيد حريق مترو مسرة: كان شجاعا ولا يهاب الموت.. شاهد



وشيع اليوم أهالى قرية مشتهر بطوخ جثمان الشهيد اللواء ياسر عصر ابن قرية مشتهر الذى استشهد أثناء مشاركته فى اطفاء حريق فى احدى الهوايات بمحطة مترو مسرة بالقاهرة.



وخرج الجثمان من مسجد الوقف بالقرية ملفوفا بعلم مصر وتم دفنه بمقابر الأسرة بالقرية وعبر أهالى القرية عن حزنهم الشديد على فراق الشهيد حيث اكدوا ان اللواء ياسر كان مثالا للخلق وكان يقيم فى مشتهر مع عائلته مشيرين إلى أن والدته تقيم فى القرية ايضا اما والده متوفى وكان اللواء ياسر بقدم المساعدة للجميع من الاهالى لا يبخل على احد فى تقديم العون له وكان بارا بالجميع .



وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، فى محاولة للسيطرة على الحريق.



ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية حرص اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على تفقد موقع الحريق وخلال محاولاته المساعدة على إخماده خوفا على حياة المواطنين، تعرض للسقوط داخل الهواية مما تسبب فى وفاته.



وأشار إلى أن أبناء اللواء الشهيد ياسر عصر هم حسن طالب فى كلية الشرطة وبعده زياد ثم آمنة طالبة في الثانوية العامة هذه السنة وأصغر أبنائه قاسمة تلميذة في الصف الخامس الابتدائي.