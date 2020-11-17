أعطيته 100 ألف.. أحد ضحايا مستريح الشرقية: استلفت وكتبت شيكات على نفسي ..فيديو

روت هناء عثمان، أحد ضحايا مستريح الشرقية ، كواليس تعرضها لعملية نصب.





وقالت هناء عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن أصدقاءها عرضوا عليها الدخول في جمعية لتوظيف الأموال وأعطاء الأموال لـ مستريح الشرقية.





وأضافت هناء عثمان، "أعطيته 100 ألف جنيه في البداية، وطمنا جدا، وقال لنا أنه موظف واعطيته الفلوس، وفي البداية حصلت 4 ألاف كل شهر واستلفت وكتبت شيكات على نفسي عشان اجمع فلوس واديها لمستريح الشرقية".





وتابعت هناء عثمان "بعد تعرفنا على نصب مستريح الشرقية علينا قمنا بعمل محاضر فيه".





تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية،وبمساعدة الأهالى من ضبط موظف لقيامه بالنصب على عدد من أهالى قرية منا صافور، وتجميع مبلغ 70 مليون جنيه، بزعم توظيف أموالهم، واختفى فى محاولة منه للهروب خارج البلاد، وتم إحالته الي نيابة ديرب نجم والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من أهالى قرية منيا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، يتهمون شخص بالنصب عليهم فى توظيف الأموال، واختفائه منذ 20 يوما، فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.





وعلي الفور قامت قوة أمنية بالتنسيق مع عدد من الضحايا بعمل كمين له وضبطه بالقرب من مرور ديرب نجم، وبعد القبض عليه توافد على مركز الشرطة عدد كبير من الضحايا، لتقديم محاضر جديدة ضده.





وتبين من التحقيقات أن قيمة المبالغ التى نصب على الأهالى فيها تجاوزت 70 مليون جنيه، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح، وأنه بدأ فى التوظيف منذ 4 سنوات وكان ملتزم مع الأهالى لكنه اختفى فجأة فى محاولة للهروب.



