Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أبو العينين يهنئ منتخب مصر بالفوز على توجو والاقتراب من حسم الصعود لبطولة الأمم الأفريقية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:12 م
أبو العينين يهنئ
أبو العينين يهنئ منتخب مصر
Advertisements
أحمد سالم

هنأ النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، منتخب مصر لكرة القدم بعد فوزه على منتخب توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021. 


وأشاد أبو العينين بأداء اللاعبين، مؤكدا قدرة المنتخب المصري على مواصلة الإنجازات وتحقيق لقب البطولة بعد الاقتراب من حسم الصعود.


وقال أبو العينين خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك « خالص التهاني للمنتخب المصري لكرة القدم، بفوزه في لقاء العودة أمام منتخب توجو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المُقامة في الكاميرون، والاقتراب بنسبة كبيرة من حسم الصعود إلى البطولة بعد أداء بطولي رائع وفوز مستحق بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد ».


وتابع: « المنتخب المصري صاحب الأرقام القياسية في القارة السمراء، والأجدر بتحقيق لقب البطولة الأفريقية بما يملك من لاعبين مميزين على مستوى عالٍ من المهارة والاحترافية، وما يحظى به من دعم كامل من الدولة المصرية ممثلة في المنظومة الرياضية، والتحفيز المستمر من القيادة السياسية للأبطال في كل الرياضات نحو التميز والإبداع».  


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حسام البدري يحضر مباراة المقاولون والاتحاد

تأجيل بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب شهر

وزير الرياضة يتواصل هاتفيا مع محمد صلاح للاطمئنان على إنهاء إجراءات سفره إلى مصر

قفشة يتألق في تدريبات المنتخب المصري

مركز الظهير الأيسر في خطر.. نجم منتخب مصر خارج مباراتي توجو بسبب آلام الحوض

باسم أسطورة الترسانة.. كورونا تؤجل رقما قياسيا لمحمد صلاح مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

مساعد وزير الداخلية للسجون: منح السجناء ميزة الخروج 48 ساعة دون حراسة

أحمد موسى: إيران تستضيف قيادات إرهابية مصرية على أراضيها

بيكهام يقترب من الجزيرة.. انفراجة كبيرة فى مفاوضات الأهلى مع وادي دجلة

أعطيته 100 ألف.. أحد ضحايا مستريح الشرقية: استلفت وكتبت شيكات على نفسي ..فيديو

بسبب مزحة ثقيلة.. عريس يفسد فرحة عروسه في يوم زفافهما

ردًا على حوار نشرته القبس.. إعلامية كويتية: أكبر استثمارات للكويت في مصر والعلاقات في أزهى عصورها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الشكل المتوقع لسيارة مازدا 6 موديل 2023 الجيل القادم

نشرة المرأة والصحة .. مخاطر الولادة المبكرة.. أناقة زوجة ماجد المصري بعد الإصابة بكورونا

عشاء لذيذ .. طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن