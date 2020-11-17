بيان عاجل من البنتاجون ببدء عملية سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان

وقال ميلر في بيان: " بدء سحب جزء من القوات الأميركية من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "خفض عدد القوات الأميركية في العراق من 3200 إلى 2500 وفي أفغانستان من 5000 إلى 2500".

وأوضح ميلر أن قرار خفض القوات اتخذ بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين.

وعارض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل ، في وقت سابق من اليوم ، خطة إدارة ترامب ، لسحب المزيد من القوات من الشرق الأوسط.





وحذر "ماكونيل" من أن سحب القوات سيضعف الولايات المتحدة، ويقوي أعداءها، ويمحو انتصارات إدارة ترامب في الشرق الأوسط على مدى السنوات الأربع الماضية، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية.



