Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان عاجل من البنتاجون ببدء عملية سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:14 م
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية (أرشيفية)
Advertisements
محمد عثمان
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر سي ميلر، اليوم الثلاثاء،  بدء سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق.

وقال ميلر في بيان: "بدء سحب جزء من القوات الأميركية من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "خفض عدد القوات الأميركية في العراق من 3200 إلى 2500 وفي أفغانستان من 5000 إلى 2500".

وأوضح ميلر أن قرار خفض القوات اتخذ بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين.

وعارض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، في وقت سابق من اليوم، خطة إدارة  ترامب، لسحب المزيد من القوات من الشرق الأوسط. 

وحذر "ماكونيل" من أن سحب القوات سيضعف الولايات المتحدة، ويقوي أعداءها، ويمحو انتصارات إدارة ترامب في الشرق الأوسط على مدى السنوات الأربع الماضية، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية. 

وقال: "نحن نلعب دورًا محدودًا، لكنه المهم هو الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية ضد الإرهابيين الذين لا يحبون شيئًا أكثر من أن تلتقط أقوى قوة في العالم للخير في العالم ببساطة الكرة وتعود إلى الوطن". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حارب في العراق وأفغانستان.. من هو كريستوفر ميلر وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟

ترامب يقرر سحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط

مذكرة سرية تكشف سبب إقالة ترامب لوزير الدفاع الأمريكي

صحف الإمارات: محمد بن راشد يقرر تكريم خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا.. وزير دفاع ترامب يعلن اقتراب سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.. وإصابات كورونا في العالم تقترب من 54 مليون حالة

حرب فتاكة في إثيوبيا واتهامات بحدوث مجازر.. ترامب يعيش أيامه الأخيرة في الرئاسة.. وتحذير منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا.. الأبرز بصحف السعودية

انسحاب 50 آلية عسكرية أمريكية من سوريا باتجاه العراق

ترشيحاتنا

عشاء لذيذ .. طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن

أفشة يسجل الهدف الأول للفراعنة أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا .. فيديو

بيكهام يقترب من الجزيرة.. انفراجة كبيرة فى مفاوضات الأهلى مع وادي دجلة

بعد إصابتها بكورونا.. 10 صور تكشف أناقة زوجة ماجد المصري رفقته

كارثة جديدة.. العثور على طفل حديث الولادة أسفل عجلات سيارة

هنا عرفت أنه متاجر بالإسلام والديمقراطية..أوباما يكشف تفاصيل علاقته بـ أردوغان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الشكل المتوقع لسيارة مازدا 6 موديل 2023 الجيل القادم

نشرة المرأة والصحة .. مخاطر الولادة المبكرة.. أناقة زوجة ماجد المصري بعد الإصابة بكورونا

عشاء لذيذ .. طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن