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محافظات

زراعة الفيوم تنظم حملة ليلية لوقف التعدي على الأراضي الزراعية في مهدها

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:47 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن جهاز حماية الأراضي بالمديرية والأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تواصل شن حملاتها المستمرة لرصد أي حالة تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية حفاظًا على الأرض الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى.


حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابو رحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا و قوات الشرطة بمركز اطسا بقيادة العميد أسامة أبو الليل  بتنفيذ  حملة إزالة ليلية لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية .

حيث تم إزالة عدد ٢ حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٥ قراريط بناحية الجعافره و الصوافنة  بحضور المهندس علي مشرف رئيس قسم حماية الأراضي ومحمد عبدالحافظ مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية باطسا و محسن عبد الباقي سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا ورئيس الوحدة المحلية بناحية منية الحيط  .

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة حالة تعدي اعمده حديد وصاج علي مساحة واحد قيراط و١٢سهم بحوض المصاطب زمام سنورس بحضور المهندس خالد فتحي رئيس الحماية بالمركز و كمال رئيس الحمايه بالمجلس .
زراعة الفيوم تنظم حملة ليلية لوقف التعدي على الأراضي الزراعية في مهدها
زراعة الفيوم تنظم حملة ليلية لوقف التعدي على الأراضي الزراعية في مهدها
زراعة الفيوم تنظم حملة ليلية لوقف التعدي على الأراضي الزراعية في مهدها
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