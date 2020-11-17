الحكومة العراقية تزف بشرى للمواطنين حول فيروس كورونا

طمأنت الحكومية العراقية مواطنيها بشأن وضع لقاح فيروس كورونا المستجد.









وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه تم دفع بعض الالتزامات المالية لتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا.









وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي :"إن وزارة الصحة بدأت بتهيئة المستلزمات لخزن لقاح كورونا بظروف صحية عالية".









وأضاف الكاظمي :" منذ تسلمنا المهام أصبح لدينا 57 الف سرير و4000 جهاز أكسجين ، بعد أن كانت 700 ، ونسبة الوفيات بكورونا انخفضت من 4.2% إلى 2.2% ، ولدينا اليوم 50 مختبرا ، بعد أن كانت قبل شهر يونيو 3 فقط خاصة بكورونا ".









وبشأن العلاقات الخارجية ، قال الكاظمي :" نحن متمسكون بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول العربية والأجنبية وهذا مرهون باقرار الموازنة للعام المقبل".









وأشار الكاظمي إلى أن الصندوق العراقي الصيني لايزال يتلقى أموالا رغم انخفاض سعر النفط .









وعن الاتفاق مع السعودية ، علق رئيس مجلس الوزراء على قول البعض ان الاتفاق مع السعودية يعد استعمارا :"ان السعودية لديها استثمار زراعي في كندا والبرازيل والارجنتين "، متسائلا :" لماذا فقط لدينا يتحول الاستثمار الى استعمار؟.









ونوه الى حرص الحكومة على المضي ببناء ميناء الفاو بعد 12 سنة من عدم تنفيذه .وعلى وزير النقل الاسراع بتقديم الاتفاق الجديد مع الشركة المعنية لمجلس الوزراء لاقراره.









وذكر الكاظمي أن الحكومة الحالية هي أولى الحكومات التي تعقد جلسات مع المؤسسات غير المرتبطة بوزارة وسيستمر هذا دوريا.









وأعلن أن مجلس الوزراء سيقدم موازنة العام المقبل للبرلمان خلال فترة اقل من شهر ، وعلى البرلمان اقرارها سريعا من اجل عدم تاخير الرواتب"، مشيرا الى :" ان هناك إرادة برلمانية أسهمت بحذف بعض الالتزامات المهمة في قانون تمويل العجز المالي اثرت على الورقة البيضاء".









وحول الانتخابات قال إن مجلس الوزراء صوّت على إطفاء ديون المفوضية للمؤسسات والوزارات الأخرى وخوّلنا وزير المالية التعاقد مع شركات عالمية رصينة لأتمتة الجمارك والمنافذ والقطاعات الأخرى ، ونعمل على تذليل كل الظروف لإجراء الانتخابات المبكرة، معتبرا مفوضية الانتخابات أول المتضررين بقانون الاقتراض لعدم تخصيص أموال لها.









وعن الفساد ، أشار لكاظمي الى ان هناك ضغوطا لمنع ملاحقة الفاسدين وحيتان الفساد واطلاق سراح المقبوض عليهم بحجة حقوق الانسان ".









وعن الادارة الامريكية القادمة بعد فوز جو بايدن بالانتخابات ، اكد الكاظمي :"لا يهمنا من يحكم الولايات المتحدة ولكن يهمنا ما اتفقنا عليه معهم في اعادة انتشار قواتهم وعدم الحاجة للقوات القتالية ، ومفاوضاتنا مستمرة وسنعلن عن اخبار جديدة قريبا جدا بهذا الخصوص".