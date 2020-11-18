Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مذبحة حدائق الأهرام.. طالب يسدد لوالدته وشقيقه عدة طعنات في الرقبة والصدر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:04 ص
جثة
جثة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
نقلت سيارات الإسعاف جثتي سيدة ونجلها قتلهما ابنها الآخر إلى  مشرحة زينهم عقب انتهاء المعاينات لمسرح الجريمة. 


وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم طالب ٢٤ سنة قام بتسديد عدة طعنات لوالدته وشقيقه في الرقبة والصدر ما تسبب في حدوث جروح ذبحية كما أصاب زوج شقيقته الذي حاول منعه بعدة طعنات ولكن الجيران تمكنوا من إنقاذه. 


شهدت منطقة حدائق الاهرام جريمة قتل بشعة أشبه بالمذبحة حيث أقدم شاب علي قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته. 


تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بمقتل سيدة وابنها واصابة ثالث داخل شقة بشارع الجيش بحدائق الاهرام، وانتقلت قوة امنية على الفور وتبين ان مهتز نفسيا مزق جسد والدته وشقيقه بطعنات سكين وعندما حاول زوج شقيقته انقاذهما سدد له طعنة ايضا. 


تمكنت قوات الامن من ضبط المتهم عقب السيطرة عليه ومازالت القوات في مسرح الحادث لاجراء التحريات والمعاينة التصويرية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مش هتكوني لغيري.. محاكمة جزار بالسويس أصاب طليقته بـ 1250 غرزة بالجسد

مذبحة في حدائق الأهرام .. مريض نفسيا يمزق والدته وشقيقه ويصيب زوج شقيقته

ترشيحاتنا

محمد شريف يضرب توجو بالهدف الثاني في تصفيات أمم إفريقيا .. فيديو

مبروك عطية: الإسلام دين اليقظة وليس المنام.. وهذه طريقة عدم رؤية الكوابيس

برلماني يعلن إصابة 7 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

مصر تقسو على توجو بـ ثلاثية وتتصدر مجموعتها.. فيديو

قبل مواجهة الزمالك.. غضب وثورة في الأهلي ضد حسام البدري

3 % من قيمة المبلغ.. عقوبات التعامل بالكاش بعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل 20 عاماً.. تعرف على أسعار السيارات الزيرو في الشارع المصري.. صور

ميني تنطلق نحو المستقبل بتصميم رائع.. صور

شاهد.. الشكل المتوقع لسيارة مازدا 6 موديل 2023 الجيل القادم