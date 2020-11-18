مذبحة حدائق الأهرام.. طالب يسدد لوالدته وشقيقه عدة طعنات في الرقبة والصدر

نقلت سيارات الإسعاف جثتي سيدة ونجلها قتلهما ابنها الآخر إلى مشرحة زينهم عقب انتهاء المعاينات لمسرح الجريمة.









وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم طالب ٢٤ سنة قام بتسديد عدة طعنات لوالدته وشقيقه في الرقبة والصدر ما تسبب في حدوث جروح ذبحية كما أصاب زوج شقيقته الذي حاول منعه بعدة طعنات ولكن الجيران تمكنوا من إنقاذه.









شهدت منطقة حدائق الاهرام جريمة قتل بشعة أشبه بالمذبحة حيث أقدم شاب علي قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته.









تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بمقتل سيدة وابنها واصابة ثالث داخل شقة بشارع الجيش بحدائق الاهرام، وانتقلت قوة امنية على الفور وتبين ان مهتز نفسيا مزق جسد والدته وشقيقه بطعنات سكين وعندما حاول زوج شقيقته انقاذهما سدد له طعنة ايضا.









تمكنت قوات الامن من ضبط المتهم عقب السيطرة عليه ومازالت القوات في مسرح الحادث لاجراء التحريات والمعاينة التصويرية.