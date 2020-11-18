أهالي قرية تل حوين في الشرقية يطالبون بإنشاء مطب صناعي لحماية أبنائهم

طالب أهالى قرية تل حوين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين، عمل مطب صناعى لحماية اروارح المواطنين .





ويقول الأهالى فى رسالتهم : إن الطريق السريع المار بالقرية ، ويتسبب في وقوع حوادث بسبب السرعة الجنونية للسائقين ، فضلا عن وجود عدد من المدارس بهذه المنطقة، ما يشكل خطرا على حياتهم، مناشدين المسئولين إنشاء مطب صناعى لحماية أرواح أبنائهم والحد من الحوادث.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.