Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي قرية تل حوين في الشرقية يطالبون بإنشاء مطب صناعي لحماية أبنائهم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:21 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
طالب أهالى قرية تل حوين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين، عمل مطب صناعى لحماية اروارح المواطنين .  

ويقول الأهالى فى رسالتهم : إن الطريق السريع المار بالقرية، ويتسبب في وقوع حوادث بسبب السرعة الجنونية للسائقين ، فضلا عن وجود عدد من المدارس بهذه المنطقة، ما يشكل خطرا على حياتهم، مناشدين المسئولين إنشاء مطب صناعى لحماية أرواح أبنائهم والحد من الحوادث.

اقرأ ايضا 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إنشاء مطب صناعي أمام سوق الجملة.. مطلب رواد طريق الواحات للحد من الحوادث

للحد من الحوادث.. رواد طرق بركة السبع بالمنوفية يطالبون بإنشاء مطب صناعي

قارئ بشارع النيل بالعجوزة يطالب بعمل مطب صناعي للحد من الحوادث

إنشاء مطب صناعى مطلب سكان شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة

أهالى أبو حمص في البحيرة يطالبون بإنشاء كوبرى مشأة

للحد من الحوادث.. أهالى قفط فى قنا يطالبون بإنشاء مطب صناعى لحماية أرواح أبنائهم

ترشيحاتنا

بدون كوافير.. طريقة طبيعية لفرد الشعر

أخبار الرياضة.. إصابة كوكا وحارس الزمالك بفيروس كورونا.. قرار جديد من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال أفريقيا

نداء عاجل من سفارة الكويت بتركيا لرعاياها بشأن كورونا

6 فئات لا يحق لهم الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.. اعرف السبب‎

داخل عيادة خيرية.. حبس طبيب بالزقازيق هتك عرض فتاة أثناء عمل أشعة

ماذا يعني استمرار إصابة محمد صلاح بـ كورونا ؟ صدمة لـ ليفربول وطموحات "مو"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وكمامة سوداء.. كارول سماحة تخطف الأنظار على إنستجرام

رفقة ابنتها.. إيمان العاصي تتألق بالكاجوال على إنستجرام

دراسة.. تناول هذه الفيتامينات بشكل منتظم تعزز مناعتك ضد كورونا